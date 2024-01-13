Французский фигурист выполнил запрещенный элемент и стал чемпионом Европы

Победитель прошлогоднего чемпионата Европы по фигурному катанию француз Адам Сяо Хим Фа защитил свой титул, несмотря на использование запрещенного элемента, передает NUR.KZ.

Спортсмен лидировал в соревнованиях одиночников после короткой программы и в произвольной также показал лучший результат. Суммарно Сяо Хим Фа получил 276,17 балла.

При этом в произвольной программе с него сняли три штрафных балла: один — за падение с четверного тулупа, два — за выполненное сальто. Последний элемент официально запрещен в фигурном катании более 30 лет из-за риска травм, но француз выступает за его легализацию. В нынешнем сезоне Сяо Хим Фа уже выполнял сальто на официальном турнире в Шанхае.

Второе место на чемпионате Европы в литовском Каунасе занял Александр Селевко (256,99), установивший личные рекорды в произвольной программе и по общей сумме. Для эстонца это первая медаль соревнований такого уровня.

Бронзовую награду выиграл итальянец Маттео Риццо (250,87). На прошлом чемпионате Европы он был вторым, а в 2019 году — третьим.

Также в пятницу начались соревнования в танцах на льду. Промежуточными лидерами стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри. Действующие чемпионы Европы набрали 86,80 балла. Второе место занимают британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон (85,20), третье — литовцы Эллисон Рид и Саулюс Амбрулявичюс (80,73).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.