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Определились первые победители чемпионата Европы по фигурному катанию

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Итальянские фигуристы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе
Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе: DANIEL MIHAILESCU/AFP via Getty Images

Итальянцы Лукреция Беккари и Маттео Гуаризе стали победителями в соревнованиях спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию в литовском Каунасе, передает NUR.KZ.

После короткой программы дуэт шел на третьем месте, но в произвольной показал лучший результат. Итоговая сумма Беккари и Гуаризе оказалась наивысшей — 199,19 балла. Для обоих фигуристов, которые второй сезон выступают вместе, это первая медаль чемпионата Европы.

Серебро выиграли Анастасия Метелкина и Лука Берулава (196,14), лидировавшие после короткой программы. Для спортсменов это дебютный совместный сезон, они принесли Грузии первую в истории медаль чемпионата Европы в парном катании.

Бронза досталась еще одному итальянскому дуэту — Ребекке Гиларди и Филиппо Амброзини (195,68). Год назад они выиграли серебро. Победители прошлого чемпионата Европы итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии в Каунасе показали шестой результат.

Также в четверг начались соревнования одиночниц. По итогам короткой программы лидером стала серебряная медалистка прошлого чемпионата Европы Луна Хендрикс. Бельгийка набрала 74,66 балла. Ее соотечественница Нина Пиндзарроне показала второй промежуточный результат (69,70). Действующая чемпионка Европы Анастасия Губанова, представляющая Грузию, заняла третье место в короткой программе (68,96).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2055099-opredelilis-pervye-pobediteli-chempionata-evropy-po-figurnomu-kataniyu/

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