"Астана" на последних секундах упустила победу в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете в овертайме уступил "Парме" из Пермского края России в матче первого этапа Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Основное время встречи в столице Казахстана завершилось со счетом 71:71. При этом за две минуты до конца у хозяев было преимущество в шесть очков, но гости сумели отыграться. Сравняли счет баскетболисты "Пармы" за четыре секунды до финальной сирены.

В пятиминутном овертайме российская команда оказалась сильнее. Итоговый счет — 86:76 в ее пользу.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард "Пармы" Би Джей Джонсон, набравший 33 очка. Лучшие показатели у хозяев в активе американцев Маркелла Джонсона и Ройса Хэмма — по 18 очков.

Для "Астаны" поражение стало четвертым подряд. В сезоне казахстанская команда выиграла восемь из 21 встречи и занимает 11-е место в турнирной таблице. "Парма" одержала 11 побед при 10 поражениях и идет на шестой позиции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.