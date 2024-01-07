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Определился новый чемпион "Тур де Ски"

Опубликовано:

Норвежский лыжник Харальд Амундсен
Харальд Амундсен: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Норвежец Харальд Амундсен впервые выиграл общий зачет "Тур де Ски" — престижной многодневной лыжной гонки, которая проводится в рамках Кубка мира, передает NUR.KZ.

В воскресенье спортсмен занял пятое место в масс-старте на 10 километров в гору — традиционной заключительной гонке "Тур де Ски". От победившего француза Жюля Лапьера он отстал на 30,2 секунды.

В общем зачете Амундсен сохранил лидерство. Таким образом, третий год подряд "Тур де Ски" выиграл норвежец — в прошлых двух сезонах первенствовал Йоханнес Клебо, который снялся с нынешней многодневки из-за болезни.

Вторым в общем зачете стал немец Фридрих Мох (+ 1 минута 19,2 секунды), который завоевал серебро в заключительном масс-старте. Третье место в итоговом рейтинге и последней гонке занял француз Уго Лапалю (+1:32,8).

Лучшим из казахстанцев в воскресном масс-старте стал Никита Гридин, который показал 25-й результат. Владислав Ковалев финишировал 41-м, Федор Карпов — 46-м.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2054282-opredelilsya-novyy-chempion-tur-de-ski/

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