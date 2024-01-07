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Сборная Казахстана по биатлону показала лучший результат в сезоне

Опубликовано:

Казахстанский биатлонист Асет Дюсенов
Асет Дюсенов: Franz Kirchmayr/SEPA.Media /Getty Images

Мужская сборная Казахстана по биатлону заняла 11-е место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, что стало для нее лучшим результатом сезона, передает NUR.KZ.

В гонке из четырех этапов по 7,5 километра представители республики остановились в шаге от десятки сильнейших. На первом и третьем этапах казахстанские спортсмены зашли на штрафные круги. Также команда использовала 17 дополнительных патронов на огневых рубежах. Сборную Казахстана представляли Александр Мухин, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Никита Акимов. Их итоговое отставание от победителей составило 5 минут 43,3 секунды.

Выиграли эстафету норвежцы. Эндре Стремсхейм, Стурла Легрейд, Тарьей Бе и Йоханнес Бе показали лучшую стрельбу, использовав семь дополнительных патронов.

Вторыми с отставанием в 2 минуты 1,9 секунды стали немцы Роман Реес, Бенедикт Долль, Филипп Наврат и Филипп Хорн. Они зашли на один штрафной круг и использовали 15 дополнительных патронов.

Третье место с отставанием в 2 минуты 50,5 секунды заняли итальянцы Элия Дзени, Дидье Бьона, Лукас Хофер и Томмазо Джакомель. Они использовали 16 дополнительных патронов.

В женской эстафете 4 х 6 километров первенствовали француженки Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюлия Симон, использовавшие 12 дополнительных патронов. Вторыми стали норвежки Юни Арнеклейв, Марит Скоган, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд (0+10; + 9,3 секунды), третьими — шведки Анна Магнуссон, Линн Перссон, Ханна Эберг и Эльвира Эберг (1+8; +33,5).

Сборная Казахстана в составе Ольги Полтораниной, Полины Егоровой, Анастасии Кондратьевой и Галины Вишневской-Шепоренко была снята по ходу гонки из-за отставания на круг. Представительницы республики успели отстрелять только на четырех огневых рубежах, зайдя на три штрафных круга при восьми дополнительных патронах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2054276-sbornaya-kazahstana-po-biatlonu-pokazala-luchshiy-rezultat-sezona/

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