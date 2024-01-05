Казахстанский биатлонист установил рекорд в гонке Кубка мира

Лидер мужской сборной Казахстана по биатлону Александр Мухин показал свой лучший результат в карьере в личной гонке Кубка мира на этапе в Оберхофе, передает NUR.KZ.

В пятницу четвертый этап Кубка мира стартовал в Германии с мужского спринта на 10 километров. Мухин допустил один промах на первом огневом рубеже при стрельбе лежа и занял 16-е место, что стало для него личным рекордом. Ранее атлет не попадал в топ-20 на уровне чемпионатов и Кубка мира.

Казахстанец уступил 1 минуту 6,8 секунды победителю гонки немцу Бенедикту Доллю. Спортсмен из Германии также допустил один промах.

Второе и третье места заняли норвежцы, которые по разу ошиблись на огневых рубежах. Серебро выиграл Стурла Легрейд (+1,8 секунды), бронзу — Эндре Стремсхейм (+5,4).

Что касается других казахстанских биатлонистов, то Владислав Киреев отстрелялся чисто и занял 29-ю позицию (+1:44,6). Он набрал очки в общий зачет Кубка мира и квалифицировался в субботнюю гонку преследования. Асет Дюсенов с тремя промахами стал 71-м (+3:07,9) и не отобрался в пасьют.

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