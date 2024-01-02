В Казахстане впервые пройдет этап престижных мотогонок

В официальном календаре самых престижных мотогонок в мире MotoGP-2024 впервые появился казахстанский этап, который пройдет летом этого года, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram MotoGP.

Мотогонка в рамках 9-го этапа MotoGP-2024 должна пройти с 14 по 16 июня на автодроме "Сокол", который располагается рядом с городом Алматы. Всего в календаре королевских мотогонок на этот год 22 гонки, которые пройдут в разных странах мира.

Напомним, MotoGP впервые в нашу страну должны были приехать еще в 2023 году, но этап был отменен. Официально было заявлено, что продолжающиеся работы по гомологации на трассе, а также текущие глобальные операционные проблемы вынудили отменить спортивное событие.

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