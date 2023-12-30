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Казахстанский борец вольного стиля завершил год на первом месте в мировом итоговом рейтинге

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Ризабек Айтмухан
Ризабек Айтмухан. Фото: uww.org

Казахстанец Ризабек Айтмухан, победивший в этом году на чемпионате мира по вольной борьбе, возглавил итоговый мировой рейтинг лучших вольников, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

В финальной версии рейтинга он удерживает за собой первую строчку лучших борцов в весовой категории до 92 килограммов.

На втором месте Мириани Майсурадзе из Грузии, на третьем оказался Осман Нурмагомедов из Азербайджана.

В весе до 86 килограммов Азамат Даулетбеков, завоевавший бронзовую медаль чемпионата мира, расположился на втором месте. Первое у Майлса Амине (Сан-Марино). Третью строчку удерживает Хасан Яздани из Ирана.

Болат Сакаев - чемпион Азии в весе до 79 килограммов - расположился на четвертом месте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2053433-kazahstanskiy-borets-volnogo-stilya-stal-pervym-v-mirovom-itogovom-reytinge/

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