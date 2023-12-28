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Капитана сборной Казахстана номинировали на звание лучшего вратаря года

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Казахстанский футзалист Лео Игита
Лео Игита: Пресс-служба Казахстанской федерации футбола

Голкипер и капитан сборной Казахстана по футзалу Лео Игита попал в число претендентов на премию Futsal Awards в номинации "Лучший вратарь года", передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

Награда считается аналогом "Золотого мяча" в большом футболе. На данный момент обнародованы список номинантов на премию по итогам 2022 года, так как за этот период она ранее не вручалась.

Игита претендует на награду лучшему голкиперу года вместе с еще девятью спортсменами, в том числе действующим победителем — бразильцем Гиттой из российской "Ухты". При этом именно казахстанец — самый титулованный вратарь в истории премии. Он пять раз признавался лучшим.

Награждение по итогам 2023 года состоится позднее. Номинанты на премию пока не названы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2053169-kapitana-sbornoy-kazahstana-nominirovali-na-zvanie-luchshego-vratarya-goda/

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