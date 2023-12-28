Рубка, сила воли и нокауты: обзор лучших боев 2023 года (видео)

NUR.KZ продолжает подводить спортивные итоги года. В очередном обзоре мы собрали лучшие бои, которые состоялись в 2023-м и заставили многих любителей спорта испытать спектр эмоций.

Поединок Асланбека Шымбергенова против Асадхужи Муйдинхужаева

Капитан сборной Казахстана на Азиатских играх продемонстрировал настоящую волю к победе. Также продемонстрировал, как именно надо биться за победу даже в той ситуации, когда она кажется потерянной.

Указанный поединок состоялся в 1/4 финала Азиады в категории до 71 килограмма. Казахстанец после двух раундов заметно уступал оппоненту. Но в заключительной трехминутке трижды отправил соперника в нокдаун, после чего рефери остановил встречу - Шымбергенов вышел в полуфинал.

Первый бой Ислама Махачева против Александра Волкановски

Бойцы UFC встретились лицом к лицу в феврале этого года. Поединок получился на редкость захватывающим, насыщенным на яркие эпизоды и драму. Махачев здорово отработал в стойке. Махачев же ожидаемо контролировал ситуацию в партере. Бойцы провели в октагоне все пять раундов, по итогам которых судьи отдали победу россиянину единогласным решением. После поединка мнения в мире MMA разделились. Многие усмотрели победу австралийца. К слову, Ислам все вопросы снял во втором очном бою. Махачев победил досрочно.

Бой Шавката Рахмонова против Стивена Томпсона

Раз затронули тему UFC, то нельзя не включить в итоговый материал поединок нашего Шавката Рахмонова против американца Стивена Томпсона. Данный поединок состоялся в декабре. И для Шавката он стал очередным трамплином на пути к титулу.

Казахстанец вышел биться с травмой. Он и вовсе мог сняться с карда, однако решил выступить. В итоге Рахмонов идеально провел встречу, показав высокий уровень навыков и нереальный потенциал. Итог - очередная досрочная победа, попадание в топ-3 рейтинга полусредневесов и многочисленные комплименты от экспертов и бойцов.

Теренс Кроуфорд против Эррола Спенса

Встреча боксеров считалась главным боем года в профи-боксе. Она состоялась в Лас-Вегасе (США). Теренс и Эррол разыграли между собой звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе.

Любители бокса и фанаты ожидали конкурентное противостояние. На деле же вышло так, что Теренс деклассировал соперника. Спенс ничего не смог показать в ринге. Кроуфорд же буквально уничтожал оппонента.

Деклассирование завершилось логично. В седьмом раунде Эррол дважды оказался в нокдауне. А в девятом рефери остановил односторонний поединок.

Бой Жанибека Алимханулы против Винценцо Гуалтьери

Казахстанский боксер в данный момент в одном шаге от звания главного средневеса. Нельзя сказать, что он испытывает серьезные трудности на своем пути. Но это не его проблемы, а соперников, которым он буквально преподает уроки бокса.

Ценности боя с Винченцо заключается в титуле. Жанибек четко и рационально расправился с немцем, защитив пояс чемпиона WBO, отобрав у соперника титул IBF.

Бой Молдир Жанбырбай против Эрминии Перфетто

Казахстанка принесла стране историческую золотую медаль чемпионата мира. Каратистка стала первой на мировом первенстве, которое состоялось в Будапеште (Венгрия). В решающем поединке она оказалась сильнее итальянки Эрминии Перфетто, вписав свое в историю.

Бой Йоэниса Тельеса против Ливана Наварро

Пожалуй, один из главных нокаутов года случился в бою против двух кубинских боксеров. Поединок состоялся в декабре и завершился досрочной победой Тельеса.

В заключительном раунде он мощно выстрелил, срубив Наварро точным ударом.

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