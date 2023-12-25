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Турнирный расклад: какие шансы у "Астаны" на выход в плей-офф Единой лиги

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БК "Астана" в матче против "Автодора"
БК "Астана" в матче против "Автодора". Фото: pbcastana.kz

Баскетбольный клуб "Астана" продолжает выступление и борьбу за необходимые очки в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

В баскетбольном сезоне 2023/2024 принимают участие 14 команд. "Астана" на данный момент занимает 11-ое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, имея в своей копилке 27 баллов. В этом сезоне подопечные Олега Киселева смогли одержать 8 побед и потерпели 11 поражений.

По правилам текущего розыгрыша в плей-офф автоматически проходят первые шесть команд. Оставшиеся клубы определят четверку лучших и по итогам второго этапа сразятся в новом для лиги этапе чемпионата — плей-ин — за 2 оставшихся места в плей-офф.

Таким образом, у "Астаны" есть шансы побороться за путевку в плей-ине. Столичной команде осталось провести 7 игр (4 на выезде и 3 на домашнем паркете).

Следующий матч астанинский клуб сыграет уже в следующем году в гостях, 5 января, против "Локомотива-Кубани" из Краснодара. Регулярный чемпионат завершится 4 февраля 2024 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2052465-turnirnyy-rasklad-kakie-shansy-u-basketbolnoy-astany-na-vyhod-v-pley-off-edinoy-ligi-vtb/

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