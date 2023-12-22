Спортивные события с RunaSport за неделю

Минувшая неделя выдалась богатой на события в мире спорта. Самые значимые из них читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

ММА – Рахмонов подарил казахстанцам еще один праздник: 18-я победа чемпиона

Непобежденный казахстанский боец Шавкат Рахмонов в рамках турнира UFC 296 в Лас-Вегасе провел бой с американцем Стивеном Томпсоном и одержал досрочную победу. Стоит отметить, что Шавкат Рахмонов стал первым, кто сумел победить Стивена Томпсона удушающим приемом.

Футбол – Юрген Клопп может возглавить "Барселону"

Юрген Клопп может уйти из "Ливерпуля" в "Барселону". Немецкий тренер часто общается с президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой, поэтому его имя входит в шорт-лист кандидатов на пост тренера испанского клуба.

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн установил рекорд клуба, забив 173-й гол в матче против "Хетафе". Несмотря на ничью – 3:3, Гризманн стал лучшим бомбардиром в истории "Атлетико", сравнявшись с Луисом Арагонесом по числу забитых мячей.

Тем временем эксперт beIn Sports Омар да Фонсека уверен, что "ПСЖ" сможет пройти "Сосьедад" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Да Фонсека считает, что жеребьевка была благоприятной для парижской команды, и он готов рискнуть и сделать пари: если "ПСЖ" не пройдет "Сосьедад", то он выступит на телевидении полностью обнаженным. Важно отметить, что сам Омар да Фонсека являлся игроком "ПСЖ" в прошлом и имеет к клубу особое отношение.

Теннис – Рыбакина стала лучшей теннисисткой года благодаря одному показателю

Елена Рыбакина, занимающая четвертое место в мировом рейтинге теннисисток, продемонстрировала впечатляющую статистику в сезоне-2023, одержав победу в 16 тай-брейках на турнирах WTA. Этот показатель превосходит результаты всех других игроков WTA в текущем сезоне. В прошлом сезоне Рыбакина также выиграла два турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе и Риме, подчеркивая ее выдающийся талант и спортивные навыки.

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