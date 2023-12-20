Они творят историю: лучшие спортсмены Казахстана в 2023 году

В 2023 году Казахстан продолжил укреплять свои позиции на мировой спортивной арене, демонстрируя волю, силу, целеустремленность и навыки. В активе казахстанцев многочисленные победы, переписанная история и яркие выступления. Корреспондент NUR.KZ составил список лучших спортсменов.

Шавкат Рахмонов, MMA

Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

За этот год казахстанский боец превратился в настоящего охотника за титулом чемпиона UFC. Промежуточные поединки уже давно не про него. Ему нужны битвы с лидерами. И в 2023-м Рахмонов очень сильно приблизил себя к главным целям. В декабре он ярко выиграл у Стивена Томпсона, после чего вошел в топ-3 рейтинга полусредневесов. Непобежденный боец как никогда близок к званию лучшего.

Ризабек Айтмухан, вольная борьба

Ризабек Айтмухан. Фото: uww.org

В уходящем году казахстанский вольник вписал свое имя в историю. Он стал первым казахстанским борцом вольного стиля, кому удалось завоевать золотую медаль чемпионата мира. Он выиграл "золото" в весе до 92 килограммов. Теперь Ризабек будет менять дивизион, чтобы пробиться на Олимпийские игры. В новом сезоне он попробует свои силы в олимпийской категории - до 97 килограммов.

Сборная Казахстана по футболу

Сборная Казахстана по футболу: Liam McBurney/PA Images via Getty Images

Нельзя не отметить в данном материале казахстанских футболистов. Они сделали то, чего никогда не удавалось прежде. Подопечные Магомеда Адиева едва не квалифицировались на чемпионат Европы. Лишь в заключительном раунде прямая путевка ускользнула от команды. Как бы то ни было, шансы попасть на Евро сохраняются. В следующем году сборную ожидает плей-офф Лиги наций. Более подобный материал про наш футбол читайте на NUR.KZ в ближайшее время.

Асем Орынбай, стендовая стрельба

Асем Орынбай. Фото: t.me/aqorda_resmi

Орынбай стала настоящим лидером сборной Казахстана по стендовой стрельбе. Нынешний сезон она провела на очень высоком уровне. Тому подтверждением стали многочисленные и важные победы. Асем на Азиаде в Ханчжоу завоевала три медали (два золото и одну бронзу). На этапах Кубка мира она несколько раз поднималась на первую ступень пьедестала, в том числе и на финальном этапе. Это позволяет ожидать от нее олимпийской медали в Париже.

Жанибек Алимханулы, профессиональный бокс

Жанибек Алимханулы. Фото: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images

Боксер в данный момент является центральной фигурой в среднем весе. Даже американец Джермалл Чарло с его титулом чемпиона мира по версии WBC отошел на второй план после того, как Алимханулы удалось завоевать второй пояс. Жанибек дважды защитил титул чемпиона по версии WBO, а также отобрал у Винченцо Гуалтьери "трофей" IBF. И это только начало. Впереди большие поединки, к которым Алимханулы уже давно готов.

Милад Карими, спортивная гимнастика

Милад Карими. Фото: olympic.kz

Гимнаст в этом году пожертвовал Азиатскими играми. Наверняка он бы принес стране несколько наград. Однако буквально в это же время проводился важнейший чемпионат мира, где разыгрывались олимпийские лицензии. Его ставка сыграла. Он стал первым гимнастом в Казахстане, кто завоевал путевку. Причем он также стал третьим в вольных упражнениях.

Елена Рыбакина, теннис

Елена Рыбакина. Фото: Robert Prange / Getty Images

На протяжении всего сезона Елена доказывала, что не зря входит в список лучших теннисисток мира. В начале года она дошла до финала Australian Open. Однако в финале "Большого шлема" она уступила Арине Соболенко. Также она выиграла два страта WTA, а также квалифицировалась на Итоговый турнир. В данный момент занимает четвертое место в рейтинге WTA.

Жамиля Бакбергенова, женская борьба

Жамиля Бакбергенова. Фото: uww.org

Бакбергенова буквально в одиночку продвигает казахстанскую женскую борьбу. В этом году она стала трехкратной чемпионкой Азии. Важнейшим достижением является бронзовая медаль, которую она завоевала на чемпионате мира. Отметим, что ранее она дважды становилась второй на ЧМ. На Азиатских играх Бакбергенова отметилась серебряной наградой.

Эдуард Ким, артистическое плавание

Эдуард Ким. Фото: aquatics.kz

Спортсмен завил о себе на чемпионате мира по водным видам спорта. Он принес стране историческую медаль. Эдуард завоевал "бронзу" в соревнованиях по артистическому плаванию (соло, техническая программа).

Мужская команда Казахстана по боксу

Асланбек Шымбергенов. Фото: Olympic.kz/Сали Сабиров

Несмотря на неожиданно слабое выступление сборной на Азиатских играх, в этом году казахстанские боксеры порадовали болельщиков наградами чемпионата мира. В Ташкенте сразу четыре казахстанца поднялись на первую ступень пьедестала. Успеха добились Санжар Ташкенбай (до 48 кг), Махмуд Сабырхан (до 54 кг), Асланбек Шымбергенов (до 71 кг), Нурбек Оралбай (до 80 кг). К слову, Шымбергенов стал третьим на Азиаде, отметившись невероятно волевой победой над соперником в 1/4 финала.

Молдир Жанбырбай, каратэ

Молдир Жанбырбай. Фото: olympic.kz

На чемпионате мира в Будапеште (Венгрия) спортсменка стала первой казахстанкой, кто смог завоевать золотую медаль. Она стала лучшей в весовой категории до 50 килограммов.

На Азиаде в Ханчжоу Жанбырбай показала второй результат.

Жанбота Алдабергенова, фристайл-акробатика

Жанбота Алдабергенова: Christian Petersen/Getty Images

Если у летних видов спорта сезон практически завершился, то у "зимников" уже стартовал новый. В декабре Алдабергенова показала третий результат на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Через несколько дней она принесла стране еще две медали этапа Кубка Европы - "золото" и "серебро".

Алексей Луценко, велоспорт на шоссе

Алексей Луценко. Фото: Con Chronis/Getty Images

Лидер сборной Казахстана отлично провел сезон. Он не оставил соперникам шансов в битве за золотую медаль Азиатских игр в Ханчжоу, уверенно выиграв "разделку". В групповой гонке он добрался до финиша вместе с казахстанцем Евгением Федоровым, пропустив соотечественника вперед перед чертой. В составе "Астаны" он добился нескольких побед на международных гонках.

Азамат Даулетбеков, вольная борьба

Азамат Даулетбеков. Фото: olympic.kz

Вольник в этом сезоне завоевал олимпийскую лицензию, став третьим на чемпионате мира. Также в 2023 году Даулетбеков защитил титул чемпиона Азии в категории до 86 килограммов.

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