Казахстанские танцоры стали чемпионами мира в Италии

Сборная Казахстана по спортивным танцам вернулась с чемпионата мира, который проходил в Италии, с впечатляющими успехами, передает NUR.KZ со ссылкой на казахстанскую команду.
С 5 по 10 декабря в Италии прошел Чемпионат Мира по спортивным танцам, а также открытый турнир "NAPLES OPEN". В турнире приняли участие более 3000 участников.
Казахстан представляла сборная команда, представленная двенадцатью спортсменами из Астаны и Петропавловска. Казахстанские танцоры также приняли участие и в международных сборах с мировыми звездами танцевального мира.
В общей копилке Казахстана на чемпионате мира 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. В "NAPLES OPEN" результаты не менее впечатляющие - 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Имена чемпионов и призеров из Казахстана:
- Асия Булаткулова (Юниоры до 14 лет)
- Алтынай Жумабай (Ювеналах до 12 лет)
- Томирис Аймагамбетова (Юниоры до 16 лет)
- Айсулу Серик (Юниоры до 14 лет)
- Карев Рустам-Байсалбаева Амаль (Взрослые )
Тренеры: Иван и Замира Кимлач (Астана)
- Люфт Виктор-Ермек Сомбат(Дети до 10 лет)
- Наношкина Алина (Молодежь до 21)
- Лигай Кира (Юниоры до 16)
Тренер: Владислав Польских (Астана)
- Полина Лашина (Молодежь до 21)
- Абубакирова Диана (Молодежь до 21)
Тренер: Александра Еремеева (Петропавловск)
Ранее мировое первенство проходило в столице Казахстана - Астане. На том турнире победу одержала также казахстанская пара.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2051445-kazahstanskie-tantsory-stali-chempionami-mira-v-italii/