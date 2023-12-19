Казахстанские танцоры стали чемпионами мира в Италии

Сборная Казахстана по спортивным танцам вернулась с чемпионата мира, который проходил в Италии, с впечатляющими успехами, передает NUR.KZ со ссылкой на казахстанскую команду.

С 5 по 10 декабря в Италии прошел Чемпионат Мира по спортивным танцам, а также открытый турнир "NAPLES OPEN". В турнире приняли участие более 3000 участников.

Казахстан представляла сборная команда, представленная двенадцатью спортсменами из Астаны и Петропавловска. Казахстанские танцоры также приняли участие и в международных сборах с мировыми звездами танцевального мира.

В общей копилке Казахстана на чемпионате мира 5 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых медалей. В "NAPLES OPEN" результаты не менее впечатляющие - 10 золотых, 9 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Имена чемпионов и призеров из Казахстана:

Асия Булаткулова (Юниоры до 14 лет)

Алтынай Жумабай (Ювеналах до 12 лет)

Томирис Аймагамбетова (Юниоры до 16 лет)

Айсулу Серик (Юниоры до 14 лет)

Карев Рустам-Байсалбаева Амаль (Взрослые )

Тренеры: Иван и Замира Кимлач (Астана)

Люфт Виктор-Ермек Сомбат(Дети до 10 лет)

Наношкина Алина (Молодежь до 21)

Лигай Кира (Юниоры до 16)

Тренер: Владислав Польских (Астана)

Полина Лашина (Молодежь до 21)

Абубакирова Диана (Молодежь до 21)

Тренер: Александра Еремеева (Петропавловск)

Ранее мировое первенство проходило в столице Казахстана - Астане. На том турнире победу одержала также казахстанская пара.

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