Казахстанская пара выиграла чемпионат мира по спортивным танцам

Представители Казахстана стали чемпионами мирового первенства по спортивным танцам в десяти видах, который в эти дни проходил в Астане, передает NUR.KZ.

Казахстанская пара не имела себе равных по итогам выступления в десяти различных видах танцев, в конкуренции с представителями из 27 стран Европы и Азии.

Пара Нейдаса Ленкитиса и Тамара Беленькая в борьбе за «золото» молодежного чемпионата мира-2023 опередила своих основных конкурентов: Адриа Эрнандес-Эмилия Ульсинейт (Эстония) и Владимир Чебану-София Чьореску (Румыния).

Отметим, что для казахстанских танцоров это вторая золотая медаль с мирового первенства. В прошлом году на соревнованиях в Латвии на высшую ступень пьедестала почета поднялись другая казахстанская пара — Максим Жиленков и Арина Молочникова.

По правилам данного мирового первенства парам давалось меньше двух минут, чтобы исполнить все 10 танцев из европейской и латиноамериканской программ.

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