Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Олимпийского чемпиона отстранили от соревнований из-за выстрела в отеле

Опубликовано:

Норвежский биатлонист Стурла Легрейд
Стурла Легрейд: FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images

Победитель Олимпиады-2022 и многократный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд не был допущен к участию в заключительной гонке третьего этапа Кубка мира, передает NUR.KZ со ссылкой на IBU.

Завершал соревнования в швейцарском Ленцерхайде мужской масс-старт на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Перед гонкой Международный союз конькобежцев (IBU) сообщил, что Легрейд нарушил правила безопасности.

Норвежец использовал винтовку в отеле, где проживала его команда. Во время холостого тренажа спортсмен допустил выстрел, никто не пострадал. В IBU выразили благодарность Легрейду и сборной Норвегии за оперативное информирование о ситуации и ответственное поведение.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу искренние извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло. Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько важны правила техники безопасности", — заявил Легрейд.

В итоге масс-старт с двумя промахами выиграл лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе. На пьедестале также оказались соотечественники норвежца — Йоханнес Дале (+14,6 секунды) и Тарьей Бе (+21,8), которые по разу ошиблись на огневых рубежах. Единственный казахстанец из числа 30 участников Александр Мухин отстрелялся чисто, но финишировал 25-м (+2:10,2).

В женском масс-старте на 12,5 километра победила француженка Жюстин Бреза-Буше, не допустившая ошибок на огневых рубежах. Серебро и бронзу с двумя промахами выиграли шведские сестры Эберг — Эльвира (+5,5) и Ханна (+10,6) соответственно. Казахстанки в этой гонке не стартовали.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2051289-olimpiyskogo-chempiona-otstranili-ot-sorevnovaniy-iz-za-vystrela-v-otele/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.