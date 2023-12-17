Олимпийского чемпиона отстранили от соревнований из-за выстрела в отеле

Победитель Олимпиады-2022 и многократный чемпион мира по биатлону Стурла Легрейд не был допущен к участию в заключительной гонке третьего этапа Кубка мира, передает NUR.KZ со ссылкой на IBU.

Завершал соревнования в швейцарском Ленцерхайде мужской масс-старт на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Перед гонкой Международный союз конькобежцев (IBU) сообщил, что Легрейд нарушил правила безопасности.

Норвежец использовал винтовку в отеле, где проживала его команда. Во время холостого тренажа спортсмен допустил выстрел, никто не пострадал. В IBU выразили благодарность Легрейду и сборной Норвегии за оперативное информирование о ситуации и ответственное поведение.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и приношу искренние извинения всей биатлонной семье, моим товарищам по команде и владельцу отеля за то, что произошло. Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько важны правила техники безопасности", — заявил Легрейд.

В итоге масс-старт с двумя промахами выиграл лидер общего зачета Кубка мира Йоханнес Бе. На пьедестале также оказались соотечественники норвежца — Йоханнес Дале (+14,6 секунды) и Тарьей Бе (+21,8), которые по разу ошиблись на огневых рубежах. Единственный казахстанец из числа 30 участников Александр Мухин отстрелялся чисто, но финишировал 25-м (+2:10,2).

В женском масс-старте на 12,5 километра победила француженка Жюстин Бреза-Буше, не допустившая ошибок на огневых рубежах. Серебро и бронзу с двумя промахами выиграли шведские сестры Эберг — Эльвира (+5,5) и Ханна (+10,6) соответственно. Казахстанки в этой гонке не стартовали.

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