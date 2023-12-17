Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сенсацией завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам

Опубликовано:

Немецкая лыжница Виктория Карл
Виктория Карл: Federico Modica/NordicFocus/Getty Images

Немецкая лыжница Виктория Карл одержала победу в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа Кубка в норвежском Тронхейме, передает NUR.KZ.

Эта гонка стала последней в соревновательной программе этапа. Карл опередила ближайшую преследовательницу, которой стала американка Рози Бреннан, на 19,6 секунды. Бронзу выиграла шведка Эбба Андерссон (+21,6 секунды).

Для немки это первая победа в карьере на этапе Кубка мира. Ранее в нынешнем сезоне она уже попала на подиум, заняв третье место в аналогичной гонке свободным стилем в Эстерсунде.

Из казахстанок в очковую зону попала только Ксения Шалыгина, которая показала 49-й результат. Надежда Степашкина заняла 53-е место, Камила Махмутова — 54-е, Дарья Ряжко — 56-е, Анна Мельник — 57-е.

Мужскую "разделку" на 10 километров в Тронхейме выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Компанию на пьедестале ему составили соотечественники — Пол Голберг (+17,7) и Хенрик Деннестад (+21,1) соответственно. Лучшим из казахстанцев стал Наиль Башмаков, показавший 50-й результат. Владислав Ковалев занял 63-е место, Константин Борцов — 67-е, Денис Волотка — 71-е.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2051284-sensatsiey-zavershilsya-etap-kubka-mira-po-lyzhnym-gonkam/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.