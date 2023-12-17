Сенсацией завершился этап Кубка мира по лыжным гонкам

Немецкая лыжница Виктория Карл одержала победу в гонке на 10 километров классическим стилем с раздельным стартом в рамках четвертого этапа Кубка в норвежском Тронхейме, передает NUR.KZ.

Эта гонка стала последней в соревновательной программе этапа. Карл опередила ближайшую преследовательницу, которой стала американка Рози Бреннан, на 19,6 секунды. Бронзу выиграла шведка Эбба Андерссон (+21,6 секунды).

Для немки это первая победа в карьере на этапе Кубка мира. Ранее в нынешнем сезоне она уже попала на подиум, заняв третье место в аналогичной гонке свободным стилем в Эстерсунде.

Из казахстанок в очковую зону попала только Ксения Шалыгина, которая показала 49-й результат. Надежда Степашкина заняла 53-е место, Камила Махмутова — 54-е, Дарья Ряжко — 56-е, Анна Мельник — 57-е.

Мужскую "разделку" на 10 километров в Тронхейме выиграл норвежец Йоханнес Клебо. Компанию на пьедестале ему составили соотечественники — Пол Голберг (+17,7) и Хенрик Деннестад (+21,1) соответственно. Лучшим из казахстанцев стал Наиль Башмаков, показавший 50-й результат. Владислав Ковалев занял 63-е место, Константин Борцов — 67-е, Денис Волотка — 71-е.

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