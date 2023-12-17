Казахстанец Денис Никиша выиграл медаль Кубка мира по шорт-треку

Казахстанский шорт-трекист Денис Никиша занял третье место на дистанции 500 метров на четвертом этапе Кубка мира в южнокорейском Сеуле, передает NUR.KZ.

В финале А стартовали пятеро спортсменов. Никиша захватил лидерство, но затем потерял пару позиций. Незадолго до финиша упали двое атлетов, однако казахстанец устоял и финишировал третьим. От китайца Шаоанга Лю спортсмен отстал на 0,329 секунды. Серебро выиграл Йи-Ра Со из Южной Кореи (+0,009).

Для сборной Казахстана это первая индивидуальная медаль в нынешнем сезоне Кубка мира. Ранее команда выиграла бронзу в мужской эстафете на втором этапе в канадском Монреале.

Никиша в десятый раз попал на пьедестал этапа Кубка мира в личной гонке. В прошлом сезоне он стал лучшим в общем зачете на дистанции 500 метров.

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