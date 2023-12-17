Казахстанского шорт-трекиста дисквалифицировали в решающем забеге Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по шорт-треку Еркебулан Шамуханов был дисквалифицирован после финала А на дистанции 1500 метров на этапе Кубка мира в Сеуле, передает NUR.KZ.
В забеге приняли участие семь спортсменов. Шамуханов стал единственным представителем Казахстана, претендовавшим на медаль в финале А.
На протяжении нескольких кругов атлет лидировал, но затем пропустил вперед нескольких соперников. Шамуханов пересек финишную черту пятым, однако затем судьи усмотрели в его действиях нарушение. По мнению арбитров, казахстанец на последнем вираже помешал другому спортсмену вопреки правилам.
В итоге Шамуханова дисквалифицировали, а победу в забеге одержал канадец Уильям Данжину. В финал B на этой дистанции квалифицировался еще один казахстанец Адиль Галиахметов, но на старт он не вышел.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2051258-kazahstanskogo-short-trekista-diskvalifitsirovali-v-reshayuschem-zabege-kubka-mira/