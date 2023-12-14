Спортивные события с RunaSport за неделю

Минувшая неделя выдалась богатой на события в мире спорта. Самые значимые из них – читайте на новом спортивном сайте RunaSport.

Футбол — шансы Нуралы Алипа перейти в "Манчестер Юнайтед" выросли

В зимнее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" попрощается с тремя игроками, в том числе защитником Рафаэлем Вараном. А это значит, что переход игрока сборной Казахстана и петербургского "Зенита" Нуралы Алипа в команду "красных дьяволов" может стать явью.

Вместе с тем контракт с англичанами пророчат полузащитнику "Локомотива" Сергею Пиняеву. Шансы казахстанца и россиянина оценил бывший игрок "МЮ" и руководитель "Тобола" Андрей Канчельскис.

Стрельба — Казахстан впервые в истории завоевал золото на Кубке мира

Впервые в истории казахстанцы заняли первое место на Кубке мира по практической стрельбе из ружья.

Соревнования проходили в Паттайе (Таиланд), где Наталья Местоева выиграла золотую медаль, а также завоевала бронзу в индивидуальном зачете.

Хоккей — экс-тренер "Барыса" Назаров высказался о казахстанском хоккее

В текущем сезоне казахстанский "Барыс" показывает не самые лучшие результаты в КХЛ. Команда осела на последнем месте в Восточной конференции.

Накануне пресс-служба "Барыса" сообщила, что новым главным тренером стал Олег Болякин, который на протяжении последних месяцев был на должности генерального менеджера.

Между тем российский специалист Андрей Назаров, работавший в Астане с 2014 по 2016 годы с коротким перерывом на СКА, высказал свое мнение по поводу всего происходящего.

Финансы — сколько стоит казахстанский спорт: озвучены точные цифры

В Казахстане развивают десятки видов спорта – летние и зимние, командные и индивидуальные. Наши соотечественники выступают на различных турнирах, представляют страну на международном уровне. Обходится это все в кругленькую сумму.

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев рассказал, сколько денег выделено на спорт.

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