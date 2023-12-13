Испанский гольфист стал самым богатым спортсменом в мире

Испанский гольфист Джон Рам Родригез подписал контракт с лигой Саудовской Аравии LIV Golf Tour и после этой сделки возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в мире, передает NUR.KZ со ссылкой на Daily Mail.

C учетом дополнительных доходов, в частности доли от призовых, которые будет получать специально создаваемая под Рама команда, его доход составит почти $600 млн. Если сравнивать: до этой сделки за свою профессиональную карьеру испанец заработал около 77 миллионов долларов. Новое соглашение сделает его обладателем самого крупного контракта в истории спорта.

На церемонии подписания контракта с саудовской лигой Джон Рам прокомментировал свой переход.

«Я мужчина, у меня есть семья, обязательства, я должен обеспечить близким лучшие условия»,— рассказал он.

По доходам за этот год Рам обогнал именитых спортсменов таких как Криштиану Роналду (171 миллион долларов), Лионель Месси (163 миллиона долларов), Килиан Мбаппе (151 миллион долларов) и звезда НБА Леброн Джеймс (150 миллионов долларов).

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