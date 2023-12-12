Сборная Казахстана одержала первую победу на чемпионате мира по гандболу

Женская сборная Казахстана по гандболу обыграла команду Ирана в заключительном туре Президентского кубка в рамках чемпионата мира, который проходит в Норвегии, Дании и Швеции, передает NUR.KZ.
Матчи этой стадии принимал датский Фредериксхавен. Встреча третьего тура группы II осталась за сборной Казахстана со счетом 33:29.
При этом самой результативной в матче стала иранская гандболистка Фатемех Мерих, забросившая 11 мячей. Лучший результат в составе победительниц показала Вероника Хардина — семь голов.
Сборная Казахстана на данный момент одержала одну победу при пяти поражениях на чемпионате мира. В группе Президентского кубка она с двумя очками заняла третье из четырех мест. Теперь казахстанки завершат турнир матчем за 29-ю позицию в общей итоговой таблице. Встреча пройдет 13 декабря, соперником будет сборная Парагвая.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2050408-sbornaya-kazahstana-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-chempionate-mira-po-gandbolu/