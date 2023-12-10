Сборная Казахстана не смогла финишировать в эстафете Кубка мира по биатлону

Мужская сборная Казахстана по биатлону сошла с дистанции по ходу эстафеты 4 х 7,5 километра на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, передает NUR.KZ.

Команду представляли Александр Мухин, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр. По ходу четвертого этапа сборная Казахстана отстала от лидера на один круг, вследствие чего была снята с дистанции. В итоговом протоколе она заняла предпоследнее, 19-е, место. За шесть огневых рубежей, которые успели пройти казахстанцы, они использовали 10 дополнительных патронов.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Легрейда, братьев Тарьея и Йоханнеса Бе, а также Ветле Шостада Кристиансена. Чемпионы использовали пять дополнительных патронов.

Серебро выиграли французы Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов; +28,7 секунды). Бронза досталась немцам Давиду Цобелю, Йоханнесу Кюну, Филиппу Наврату и Бенедикту Доллю (1+9; +1:06,9).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.