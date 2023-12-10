Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана не смогла финишировать в эстафете Кубка мира по биатлону

Опубликовано:

Биатлонист Владислав Киреев
Владислав Киреев. Фото: Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан

Мужская сборная Казахстана по биатлону сошла с дистанции по ходу эстафеты 4 х 7,5 километра на втором этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в австрийском Хохфильцене, передает NUR.KZ.

Команду представляли Александр Мухин, Владислав Киреев, Асет Дюсенов и Кирилл Бауэр. По ходу четвертого этапа сборная Казахстана отстала от лидера на один круг, вследствие чего была снята с дистанции. В итоговом протоколе она заняла предпоследнее, 19-е, место. За шесть огневых рубежей, которые успели пройти казахстанцы, они использовали 10 дополнительных патронов.

Победу в эстафете одержала сборная Норвегии в составе Стурлы Легрейда, братьев Тарьея и Йоханнеса Бе, а также Ветле Шостада Кристиансена. Чемпионы использовали пять дополнительных патронов.

Серебро выиграли французы Эрик Перро, Эмильен Жаклен, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе (0 штрафных кругов + 6 дополнительных патронов; +28,7 секунды). Бронза досталась немцам Давиду Цобелю, Йоханнесу Кюну, Филиппу Наврату и Бенедикту Доллю (1+9; +1:06,9).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2050106-sbornaya-kazahstana-ne-smogla-finishirovat-v-estafete-kubka-mira-po-biatlonu/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.