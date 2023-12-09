Сборная Казахстана проиграла пятый матч подряд на чемпионате мира по гандболу

Женская сборная Казахстана по гандболу потерпела поражение от команды Чили в рамках Президентского кубка чемпионата мира, который проходит в Швеции, Норвегии и Дании, передает NUR.KZ.

Матчи этой стадии проходят в датском Фредериксхавне. Сборная Чили выиграла встречу второго тура группы II со счетом 27:23.

Самой результативной в матче стала гандболистка победительниц Валеска Андреа Ловера Салас, забросившая девять мячей. Лучший показатель у проигравших в активе Севары Реджеметовой — пять голов.

Сборная Казахстана на данный момент уступила во всех пяти встречах чемпионата мира. В предварительном раунде команда заняла последнее место в группе. Сейчас казахстанки также замыкают таблицу в своем квартете Президентского кубка. В понедельник они сыграют с Ираном, после чего определится, за какое место в общей итоговой таблице команда поспорит в заключительном матче на турнире.

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