Казахстанских спортсменов не допустили до гонки Кубка мира: подробности

Представители мужской сборной Казахстана не стартовали в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ.

Планировалось, что в квалификации соревнований примет участие 81 спортсмен, однако до финиша добрались 77. В итоговом протоколе у казахстанцев Константина Борцова и Святослава Матасова стоит отметка "NPS", у Олжаса Климина и Дениса Волотки — "DNS".

В первом случае это сигнал о том, что атлетов не допустили до участия в гонке. Как сообщает Expressen, Борцов и Матасов опоздали на тестирование лыж на наличие запрещенных фторсодержащих мазей. Если спортсмены приносят инвентарь в течение пяти минут после указанного срока, то получают штраф, но могут выходить на дистанцию. Однако глава жюри Микаэль Лэмплот заявил, что опоздание казахстанцев было более значительным. По его словам, он не общался со спортсменами, но считает инцидент недоразумением.

При этом Климин и Волотка просто не явились на старт, что и отражено в протоколе. Таким образом, казахстанские лыжники не боролись за попадание в финальную стадию спринта. В женской гонке представительницы республики участвовали, но не отобрались в топ-30. Надежда Степашкина заняла 48-е место, Анна Мельник, Ксения Шалыгина и Дарья Ряжко расположились с 52-й по 54-ю позиции.

Отметим, что на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке украинец Олег Мищенко стал первым дисквалифицированным за наличие следов фтора на лыжах.

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