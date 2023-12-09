Казахстанскую шорт-трекистку дисквалифицировали на этапе Кубка мира

Представительница сборной Казахстана по шорт-треку Мадина Жанбусинова получила дисквалификацию на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в Пекине, передает NUR.KZ.

Спортсменка пробилась в полуфинал и участвовала во втором забеге на этой стадии. Жанбусинова финишировала пятой, обогнав только двух упавших соперниц.

Судьи воспользовались видеоповтором для анализа действий атлеток во время старта. После разбора эпизода арбитры усмотрели нарушение правил со стороны казахстанки. Жанбусинова помешала соперницам при попытке обгона, из-за чего и произошло падение. В итоге казахстанская шорт-трекистка была дисквалифицирована.

Этап в столице Китая завершится 10 декабря. Казахстанские шорт-трекисты претендуют на награды как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

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