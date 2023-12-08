Каори Сакамото стала лидером в Финале Гран-при по фигурному катанию

Японка Каори Сакамото показала лучший результат в короткой программе в женском одиночном катании в Финале Гран-при, который проходит в китайском Пекине, передает NUR.KZ.

Победительница двух последних чемпионатов мира получила за свое выступление 77,35 балла. Она чисто выполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад из тройных флипа и тулупа.

Второе и третье промежуточные места заняли бельгийки Луна Хендрикс (73,25) и Нина Пиндзарроне (66,72) соответственно. Четвертой стала японка Хана Ёсида (60,65), которая попыталась исполнить тройной аксель — единственный элемент ультра-си, разрешенный в короткой программе у одиночниц. Прыжок получился с недокрутом в четверть оборота и завершился падением.

Произвольные программы фигуристки продемонстрируют в субботу.

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