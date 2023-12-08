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Определились первые чемпионы Финала Гран-при по фигурному катанию

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Немецкие фигуристы Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин
Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин: Lintao Zhang/International Skating Union via Getty Images

Немцы Минерва Фабинне Хазе и Никита Володин выиграли золото среди спортивных пар в Финале Гран-при по фигурному катанию, который проходит в китайском Пекине, передает NUR.KZ.

Представители Германии лидировали после короткой программы. В произвольной они показали второй результат, но отрыва им хватило для победы. В итоге Хазе и Володин набрали 206,43 балла, установив свой личный рекорд по общей сумме.

Серебро выиграли итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии (205,88). Действующие чемпионы Европы шли третьими после короткой программы, но опередили в борьбе за вторую строчку канадцев Деанне Стеллато-Дудек и Максима Дешама (204,30).

В пятницу в соревнованиях взрослых спортсменов также запланированы короткие программы у женщин и ритм-танцы у танцевальных дуэтов. Все обладатели медалей определятся в субботу, а в воскресенье Финал Гран-при завершится показательными выступлениями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2049921-opredelilis-pervye-chempiony-finala-gran-pri-po-figurnomu-kataniyu/

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