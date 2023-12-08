"Кайрат" одержал волевую победу над "Актобе" в чемпионате Казахстана

Алматинский "Кайрат" обыграл "Актобе" в домашнем матче чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/24 и опередил соперника в турнирной таблице, передает NUR.KZ.
Встреча в Алматы завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. При этом после первого тайма "Кайрат" уступал с разницей в один гол.
В составе победителей дубль оформил Виана, по мячу забили Эдсон, Диего и Денер. У "Актобе" отличились Мигуэль Лукас (дважды) и Хади Али Ахмади.
"Кайрат" набрал 24 балла после девяти матчей. Алматинцы занимают третье место в таблице, но лидируют по потерянным очкам.
У "Актобе" столько же баллов после 13 встреч, команда идет на четвертой позиции.
Другие результаты игрового дня:
"Ордабасы" (Шымкент) — "Каспий" (Актау) - 3:1.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2049944-kayrat-oderzhal-volevuyu-pobedu-nad-aktobe-v-chempionate-kazahstana/