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Сборная Казахстана проиграла решающий матч чемпионата мира по гандболу

Опубликовано:

Казахстанская гандболистка Мария Ситникова
Мария Ситникова: Официальный сайт Международной федерации гандбола (IHF)

Женская сборная Казахстана по гандболу уступила команде Украине в заключительном туре предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Норвегии, Дании и Швеции, передает NUR.KZ.

Матчи группы G, где выступали соперницы, принимает датский Фредериксхавен. В игре за выход в основной раунд чемпионата мира сборная Казахстана уступила украинкам со счетом 24:37.

Самыми результативными в матче стали гандболистки победительниц Юлия Андрийчук и Милана Шукаль, которые забили по восемь мячей. В команде Казахстана лучший показатель в активе Вероники Хардиной — шесть голов.

Благодаря этой победе сборная Украины набрала первые очки на турнире. С двумя баллами она заняла третье место в группе G — этого достаточно для выхода в основную стадию чемпионата мира. Также из квартета туда попадут Бразилия и Испания, которые позднее проведут очную встречу заключительного тура.

Сборная Казахстана проиграла все три матча в группе и осталась без очков. Теперь команда выступит в Президентском кубке, где будут оспариваться 25-32 места в итоговой таблице чемпионата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048903-sbornaya-kazahstana-proigrala-reshayuschiy-match-chempionata-mira-po-gandbolu/

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