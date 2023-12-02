Сборная Казахстана крупно проиграла во втором матче чемпионата мира по гандболу

Женская сборная Казахстана по гандболу потерпела крупное поражение во втором туре предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в Норвегии, Швеции и Дании, передает NUR.KZ.

Матчи группы G, где выступают казахстанки, проходят в датском Фредериксхавне. Во втором туре команда уступила сборной Бразилии со счетом 15:46.

Самой результативной в матче стала гандболистка победительниц Адриана Кардозо де Кастро, забросившая восемь мячей. У казахстанок лучший показатель в активе Кристины Радаевой, которая отметилась четырьмя голами.

Сборная Бразилии после двух туров набрала максимальные четыре очка и возглавила группу. Команда Казахстана замыкает таблицу, не имея баллов в активе. Позднее в ночь на субботу состоится матч между испанками (2 очка) и украинками (0).

Для прохода в следующую стадию чемпионата мира необходимо занимать место в топ-3 группы. Заключительную встречу предварительного раунда сборная Казахстана проведет 3 декабря с командой Украины.

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