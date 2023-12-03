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Казахстанская фристайлистка выиграла медаль на первом этапе Кубка мира

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Казахстанская фристайлистка Жанбота Алдабергенова
Жанбота Алдабергенова: Christian Petersen/Getty Images

Представительница сборной Казахстана по фристайлу Жанбота Алдабергенова, выступающая в лыжной акробатике, стала третьей на стартовом этапе Кубка мира в финской Руке, передает NUR.KZ.

В решающей попытке спортсменка набрала 77,43 балла. Алдабергенова уступила только канадке Марион Тено (99,05) и австралийке Даниэль Скотт (88,47). Для уроженки Шымкента это пятая медаль на этапах Кубка мира в карьере. Побед на таком уровне она пока не одерживала.

Еще одна казахстанка Ардана Маханова не пробилась через квалификацию, показав 21-й результат.

В мужских соревнованиях Роман Иванов занял первое место в квалификации. Однако на старте финала казахстанец показал худший результат и не отобрался в решающую вторую попытку. Не прошли через квалификацию еще трое представителей республики — Шерзод Хаширбаев (22-й), Уланбакир Умурзаков (31-й) и Динмухаммед Раимкулов (32-й).

Победу у мужчин одержал китаец Гуанпу Ци, который в решающей попытке набрал 119,91 балла. Серебро выиграл швейцарец Пирмин Вернер (119,00), бронзу — украинец Дмитрий Котовский (117,00).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048901-kazahstanskaya-fristaylistka-vyigrala-medal-na-pervom-etape-kubka-mira/

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