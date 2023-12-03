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"Астана" проиграла самому титулованному клубу Единой лиги ВТБ

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Американский баскетболист Ройс Хэмм
Ройс Хэмм: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете уступил в матче первого этапа Единой лиги ВТБ десятикратным чемпионам турнира — московскому ЦСКА, передает NUR.KZ.

Встреча в столице Казахстана завершилась со счетом 112:78 в пользу гостей. ЦСКА был сильнее в каждой четверти.

Самым результативным в матче стал американский защитник "Астаны" Карвел Андерсон, который набрал 25 очков. Также в его активе шесть голевых передач.

"Астана" потерпела второе подряд поражение и осталась на девятой позиции. ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице, уступив лишь один раз в 14 матчах.

Следующая встреча казахстанской команды запланирована на 7 декабря. "Астане" предстоит сыграть на выезде с белорусским "Минском".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048880-astana-proigrala-samomu-titulovannomu-klubu-edinoy-ligi-vtb/

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