Казахстанские лыжницы заняли девятое место в первой эстафете Кубка мира

Сборная Казахстана показала девятый результат в первой женской эстафете нового сезона Кубка мира по лыжным гонкам, которая прошла в шведском Елливаре, передает NUR.KZ.

Гонка проходила в смешанном формате, то есть включала по два этапа классическим и свободным стилями. Победу одержала первая сборная Швеции, которую представляли Моа Лундгрен, Эмма Рибом, Эбба Андерссон и Моа Илар.

Серебро с отставанием в 13,5 секунды выиграла первая команда Германии в составе Лауры Гиммлер, Катарины Хенниг, Пии Финк и Виктории Карл. Бронза досталась американкам Джессике Диггинс, Рози Бреннан, Софи Локли и Джулии Керн, которые уступили чемпионкам 27,5 секунды.

Сборная Казахстана в составе Ксении Шалыгиной, Камилы Махмутовой, Надежды Степашкиной и Анны Мельник заняла девятое место, замкнув итоговый протокол. На предпоследней отсечке перед финишем команда уступала лидерам 10 минут 13,4 секунды, а на следующей уже не появилась.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.