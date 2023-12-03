Казахстанский фристайлист стал пятым на стартовом этапе Кубка мира

Представитель сборной Казахстана по лыжному фристайлу Павел Колмаков занял пятое место на первом этапе нового сезона Кубка мира, который проходит в финской Руке, передает NUR.KZ.

Спортсмен, выступающий в дисциплине "могул", получил 75,97 балла. До попадания на пьедестал ему не хватило немногим более трех баллов.

Победу у мужчин одержал призер Олимпийских игр японец Икума Хорисима (82,68). Серебро выиграл швед Вальтер Валльберг (79,88), бронзу — канадец Микаэль Кингсбери (79,08). Еще один казахстанец Антон Бондарев не прошел через квалификацию.

В женских соревнованиях по могулу высокий результат показала Анастасия Городко. Казахстанка заняла седьмое место, набрав 70,24 балла. Победу одержала австралийка Джакара Энтони (84,14), серебро и бронзу выиграли американки — Элизабет Лемли (79,68) и Оливия Гьяччо (76,35) соответственно. Еще одна казахстанка Аяулым Амренова заняла 12-ю позицию (65,22), а Юлия Галышева не прошла через квалификацию.

Этап в Руке завершится в воскресенье мужскими и женскими соревнованиями в лыжной акробатике.

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