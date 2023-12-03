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Конькобежка Морозова вновь показала высокий результат на этапе Кубка мира

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Надежда Морозова
Надежда Морозова. Фото: olympic.kz

Казахстанская конькобежка Надежда Морозова заняла шестое место на дистанции 1500 метров на третьем этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Ставангере, передает NUR.KZ.

Лидер национальной команды уступила победительнице 2,46 секунды и набрала 38 очков в зачет Кубка мира. Напомним, днем ранее Морозова заняла пятое место на дистанции 1000 метров.

Золото в гонке на 1500 метров завоевала японка Михо Такаги. Серебро и бронзу выиграли нидерландки — Антуанетта Рейпма-де Йонг (+1,08) и Марийке Греневуд (+1,12) соответственно.

Казахстанские спортсмены также заняли два четвертых места в гонках дивизиона В. Екатерина Айдова показала такой результат на дистанции 1500 метров, Евгений Кошкин — на спринтерской 500-метровке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048811-konkobezhka-morozova-vnov-pokazala-vysokiy-rezultat-na-etape-kubka-mira/

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