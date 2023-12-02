Казахстанские дзюдоисты остались без медалей в первый день Grand Slam в Токио

В Токио (Япония) стартовал крупный турнир по дзюдо категории Grand Slam. Сборная Казахстана в первый день не смогла отметиться завоеванными наградами, передает NUR.KZ.

Сегодня, 2 декабря, были разыграны шесть комплектов медалей. Однако ни одному дзюдоисту сборной Казахстана не удалось добраться до финального блока.

Дальше всех по турнирной сетке прошла Камила Берликаш (свыше 78 килограммов). Спортсменка могла бы сразиться за бронзовую награду, однако в утешительном раунде потерпела поражение от японки Хикару Кодамы.

Таким образом, первый день важного турнира наша команда завершила без наград. Завтра, 3 декабря, на татами в Токио будут разыграны восемь комплектов медалей.

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