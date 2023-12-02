Американская лыжница выиграла гонку и возглавила общий зачет Кубка мира

Представительница США Джессика Диггинс одержала победу в гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на этапе Кубка мира в шведском Елливаре, передает NUR.KZ.

Второй этап нового сезона начался в субботу. В первой женской гонке Диггинс уверенно выиграла, на 23,1 секунды опередив ближайшую преследовательницу, которой оказалась шведка Эбба Андерссон. Бронзу завоевала еще одна шведка Моа Илар (+25,6).

Лучшей из казахстанок стала Надежда Степашкина, показавшая 46-й результат (+3:31,5). Ксения Шалыгина заняла 48-е место (+3:50,2), Камила Махмутова — 50-е (+4:29,1). Анна Мельник не попала в очковую зону, так как расположилась на 51-й позиции (+6:11,3).

Общий зачет Кубка мира после этой гонки с 347 очками возглавила Диггинс. Второй идет ее соотечественница Рози Бреннан (330), третьей — шведка Эмма Рибом (324).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.