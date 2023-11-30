"Астана" в овертайме упустила победу в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете в овертайме уступил московской "Руне" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ, хотя выиграл первые две четверти, передает NUR.KZ.
Встреча состоялась на территории республиканского велотрека "Сарыарка". Хозяева после двух четвертей имели преимущество в 15 очков, но позволили российской команде отыграться. В овертайме сильнее были гости. Итоговый счет — 93:90 в пользу "Руны".
Самым результативным игроком матча стал американский защитник "Астаны" Карвел Андерсон, набравший 25 очков. Также в его активе два подбора и три результативные передачи.
"Астана" потерпела третье поражение за четыре последних матча. Казахстанская команда занимает девятое место в турнирной таблице.
"Руна" прервала серию поражений, которая длилась четыре встречи. Московский клуб идет на седьмой позиции в лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048538-astana-v-overtayme-upustila-pobedu-v-matche-edinoy-ligi-vtb/