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"Астана" в овертайме упустила победу в матче Единой лиги ВТБ

Опубликовано:

Карвел Андерсон
Карвел Андерсон: Официальный сайт БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете в овертайме уступил московской "Руне" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ, хотя выиграл первые две четверти, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на территории республиканского велотрека "Сарыарка". Хозяева после двух четвертей имели преимущество в 15 очков, но позволили российской команде отыграться. В овертайме сильнее были гости. Итоговый счет — 93:90 в пользу "Руны".

Самым результативным игроком матча стал американский защитник "Астаны" Карвел Андерсон, набравший 25 очков. Также в его активе два подбора и три результативные передачи.

"Астана" потерпела третье поражение за четыре последних матча. Казахстанская команда занимает девятое место в турнирной таблице.

"Руна" прервала серию поражений, которая длилась четыре встречи. Московский клуб идет на седьмой позиции в лиге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048538-astana-v-overtayme-upustila-pobedu-v-matche-edinoy-ligi-vtb/

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