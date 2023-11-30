"Астана" в овертайме упустила победу в матче Единой лиги ВТБ

Баскетбольный клуб "Астана" на домашнем паркете в овертайме уступил московской "Руне" в матче первого этапа Единой лиги ВТБ, хотя выиграл первые две четверти, передает NUR.KZ.

Встреча состоялась на территории республиканского велотрека "Сарыарка". Хозяева после двух четвертей имели преимущество в 15 очков, но позволили российской команде отыграться. В овертайме сильнее были гости. Итоговый счет — 93:90 в пользу "Руны".

Самым результативным игроком матча стал американский защитник "Астаны" Карвел Андерсон, набравший 25 очков. Также в его активе два подбора и три результативные передачи.

"Астана" потерпела третье поражение за четыре последних матча. Казахстанская команда занимает девятое место в турнирной таблице.

"Руна" прервала серию поражений, которая длилась четыре встречи. Московский клуб идет на седьмой позиции в лиге.

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