Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Токио

Определился состав сборной Казахстана по дзюдо, который выступит на мировом турнире категории Grand Slam. Соревнования пройдут в Токио (Япония), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

За медали и рейтинговые очки будут биться следующие спортсмены:

Мужчины

До 60 кг: Нурқанат Серикбаев, Елдос Сметов

До 66 кг: Нурзат Салімбаев, Гусман Кыргызбаев

До 73 кг: Данияр Шамшаев, Аскар Наркулов

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Руслан Мусаев

До 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков

До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас

Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай, Ерасыл Кажыбаев

Женщины

До 48 кг: Галия Тынбаева, Абиба Абужакынова

До 63 кг: Эсмигуль Куюлова

До 70 кг: Екатерина Токарева

Свыше 78 кг: Камила Берликаш, Назгуль Маратова

Добавим, что турнир пройдет со 2 по 3 декабря.

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