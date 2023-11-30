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Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Токио

Опубликовано:

Елдос Сметов қола медаль үшін жеңіске жеткен сәт. Ташкент, 06 қазан 2022 жыл
Елдос Сметов. Фото: ijf.org

Определился состав сборной Казахстана по дзюдо, который выступит на мировом турнире категории Grand Slam. Соревнования пройдут в Токио (Япония), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

За медали и рейтинговые очки будут биться следующие спортсмены:

Мужчины

До 60 кг: Нурқанат Серикбаев, Елдос Сметов

До 66 кг: Нурзат Салімбаев, Гусман Кыргызбаев

До 73 кг: Данияр Шамшаев, Аскар Наркулов

До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Руслан Мусаев

До 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков

До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас

Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай, Ерасыл Кажыбаев

Женщины

До 48 кг: Галия Тынбаева, Абиба Абужакынова

До 63 кг: Эсмигуль Куюлова

До 70 кг: Екатерина Токарева

Свыше 78 кг: Камила Берликаш, Назгуль Маратова

Добавим, что турнир пройдет со 2 по 3 декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048516-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-uchastie-v-grand-slam-v-tokio/

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