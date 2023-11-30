Объявлен состав сборной Казахстана по дзюдо на участие в Grand Slam в Токио

Определился состав сборной Казахстана по дзюдо, который выступит на мировом турнире категории Grand Slam. Соревнования пройдут в Токио (Япония), передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.
За медали и рейтинговые очки будут биться следующие спортсмены:
Мужчины
До 60 кг: Нурқанат Серикбаев, Елдос Сметов
До 66 кг: Нурзат Салімбаев, Гусман Кыргызбаев
До 73 кг: Данияр Шамшаев, Аскар Наркулов
До 81 кг: Абылайхан Жубаназар, Руслан Мусаев
До 90 кг: Айдар Арапов, Ермахан Ануарбеков
До 100 кг: Нурлыхан Шархан, Бекарыс Садуакас
Свыше 100 кг: Галымжан Кырыкбай, Ерасыл Кажыбаев
Женщины
До 48 кг: Галия Тынбаева, Абиба Абужакынова
До 63 кг: Эсмигуль Куюлова
До 70 кг: Екатерина Токарева
Свыше 78 кг: Камила Берликаш, Назгуль Маратова
Добавим, что турнир пройдет со 2 по 3 декабря.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048516-obyavlen-sostav-sbornoy-kazahstana-po-dzyudo-na-uchastie-v-grand-slam-v-tokio/