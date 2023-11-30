"Кайрат" разгромил соперника на старте элитного раунда Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" начал выступление в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу с крупной победы над косовской "Приштиной" и возглавил свою группу, передает NUR.KZ.

Матчи группы B в формате мини-турнира проходят в Приштине. Двадцатикратный чемпион Казахстана разгромил хозяев со счетом 11:2.

Дубли в составе "Кайрата" оформили Педро Сантос (7-я и 18-я минуты), Диего Фаверо (9, 17) и Денер да Силва (12, 27). Еще по мячу забили Алиссон Невес де Лима (7), Эдсон (13), Дуглас Жуниор (29), Алекс Виана (29) и Кайо Руис (30). Алекс Виана также отметился автоголом (5), а второй гол "Приштины" в активе Дриллона Машаррая (24).

В другом матче группы B португальская "Бенфика" (Лиссабон) обыграла словенский "Добовец" (Рогатец) со счетом 4:3. По разнице забитых и пропущенных мячей бронзовый призер двух последних сезонов Лиги чемпионов уступает "Кайрату". Следующую встречу алматинцы проведут именно с "Бенфикой" — 30 ноября.

Элитный раунд Лиги чемпионов продлится до 3 декабря. Победители четырех групп выйдут в финальную стадию, которая запланирована на май следующего года.

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