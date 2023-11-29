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Сборная Норвегии выиграла первую женскую эстафету Кубка мира по биатлону

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Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд
Ингрид Тандревольд: Kevin Voigt/GettyImages

Первая женская эстафета в новом сезоне Кубка мира по биатлону, прошедшая на стартовом этапе в шведском Эстерсунде, завершилась победой сборной Норвегии, передает NUR.KZ.

На старт гонки из четырех этапов по шесть километров вышли 18 команд. Казахстанские биатлонистки в эстафете не участвовали.

Норвежки в составе Марте Йохансен, Юни Арнеклейв, Каролин Кноттен и Ингрид Тандревольд финишировали первыми, использовав девять дополнительных патронов.

Серебро выиграли представительницы Швеции Анна Магнуссон, Линн Перссон, сестры Эльвира и Ханна Оберг. Их команда использовала девять дополнительных патронов, а на последнем этапе зашла на второй круг. В итоге победительницам шведки уступили 41,6 секунды.

Тройку сильнейших замкнула сборная Германии. При четырех дополнительных патронах немки проиграли норвежкам 47,9 секунды. Команду представляли Янина Хеттих-Вальц, Селина Гротиан, Ванесса Фойт и Франциска Пройсс.

В четверг состоится мужская эстафета. Сборная Казахстана вошла в заявку под 19-м номером.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2048291-sbornaya-norvegii-vyigrala-pervuyu-zhenskuyu-estafetu-kubka-mira-po-biatlonu/

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