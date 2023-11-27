Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана по кикбоксингу завоевала 22 медали на чемпионате мира

Опубликовано:

Сборная Казахстана по кикбоксингу
Сборная Казахстана по кикбоксингу. Фото: Пресс-служба дирекции развития спорта

Представители сборной Казахстана по кикбоксингу на прошедшем чемпионате мира в Португалии завоевали рекордные 22 медали, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

С 17 по 26 ноября в португальской Албуфейра прошел чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых.

Сборная Казахстана выступила по четырем разделам кикбоксинга: фулл-контакт, лоу-кик, К1, кик-лайт и завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей. Всего в первенстве мира приняли участие 573 спортсмена из 70 стран.

Медалисты фулл-контакт:

  • Чемпион – Марғұлан Айдарұлы (75 кг)
  • Серебро – Данияр Жарасов (54 кг), Аслан Асылбеков (57 кг), Мақсат Үсіп (71 кг), Тимур Ғанза (81 кг)
  • Бронза – Дінмұхамед Баймұратов (51 кг), Батырхан Қуандықов (67 кг)

Лоу-кик:

  • Чемпион – Диас Карманов (57 кг)
  • Серебро – Алихан Оздоев (67 кг)
  • Бронза – Алина Төлегенова (52 кг), Бейбарыс Сауханбек (60 кг), Шара Хамзина (65 кг)

К1:

  • Чемпион – Нұрсұлтан Жұмабаев (51 кг), Арсен Сойырқас (54 кг), Нұрдаулет Қалшора (57 кг)
  • Бронза – Шыңғысхан Тілемісов (63,5 кг), Берік Қалықов (71 кг), Руслан Степанов (81 кг), Гүлбану Саматова (70 кг), Салават Рахимзанов (91 кг)

Кик-лайт:

  • Бронза – Мереке Жүнісова (+70 кг), Фазлиддин Сафаров (+91 кг);

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047774-sbornaya-kazahstana-po-kikboksingu-zavoevala-22-medali-na-chempionate-mira/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.