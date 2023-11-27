Сборная Казахстана по кикбоксингу завоевала 22 медали на чемпионате мира

Представители сборной Казахстана по кикбоксингу на прошедшем чемпионате мира в Португалии завоевали рекордные 22 медали, передает NUR.KZ со ссылкой на Дирекцию развития спорта РК.

С 17 по 26 ноября в португальской Албуфейра прошел чемпионат мира по кикбоксингу среди взрослых.

Сборная Казахстана выступила по четырем разделам кикбоксинга: фулл-контакт, лоу-кик, К1, кик-лайт и завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей. Всего в первенстве мира приняли участие 573 спортсмена из 70 стран.

Медалисты фулл-контакт:

Чемпион – Марғұлан Айдарұлы (75 кг)

Серебро – Данияр Жарасов (54 кг), Аслан Асылбеков (57 кг), Мақсат Үсіп (71 кг), Тимур Ғанза (81 кг)

Бронза – Дінмұхамед Баймұратов (51 кг), Батырхан Қуандықов (67 кг)

Лоу-кик:

Чемпион – Диас Карманов (57 кг)

Серебро – Алихан Оздоев (67 кг)

Бронза – Алина Төлегенова (52 кг), Бейбарыс Сауханбек (60 кг), Шара Хамзина (65 кг)

К1:

Чемпион – Нұрсұлтан Жұмабаев (51 кг), Арсен Сойырқас (54 кг), Нұрдаулет Қалшора (57 кг)

Бронза – Шыңғысхан Тілемісов (63,5 кг), Берік Қалықов (71 кг), Руслан Степанов (81 кг), Гүлбану Саматова (70 кг), Салават Рахимзанов (91 кг)

Кик-лайт:

Бронза – Мереке Жүнісова (+70 кг), Фазлиддин Сафаров (+91 кг);

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.