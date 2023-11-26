Кровавый инцидент произошел в лыжной гонке Кубка мира (видео)

Американской лыжнице Джессике Диггинс разбили лицо во время масс-старта свободным стилем на 20 километров на первом этапе Кубка мира в финской Руке, передает NUR.KZ.

На финальном круге незадолго до финиша спортсменка сломала палку на подъеме. Во время передачи запасного инвентаря Диггинс получила новой палкой в лицо от члена национальной сборной. Это не помешало американке занять итоговое второе место. Однако после финиша она долго приходила в себя при помощи врачей, а ее лицо было окровавлено.

"Я в порядке. Во время гонки даже не заметила этого. Была удивлена, когда на финише увидела, что истекаю кровью", — приводит Expressen слова Диггинс после масс-старта.

Победу в гонке в итоге одержала шведка Моа Илар, Диггинс уступила ей 0,3 секунды. Бронзу выиграла еще одна американка Рози Бреннан (+1,4). Лучшей из казахстанок стала Надежда Степашкина, показавшая 41-й результат (+7:38,7). Ксения Шалыгина стала 43-й (+8:01,3), а Камила Махмутова и Дарья Ряжко были сняты по ходу дистанции, так как отстали от лидера на круг.

В мужском масс-старте свободным стилем на 20 километров победил норвежец Ян Томас Йенссен, а бронзу выиграл его соотечественник Харальд Амундсен (+2,1). Серебро завоевал чех Михал Новак (+0,7). Самый титулованный лыжник современности норвежец Йоханнес Клебо показал лишь 21-й результат (+54,8).

Лучшим из казахстанцев стал Наиль Башмаков, который финишировал 57-м (+3:09,7). Федор Карпов занял 66-е место (+3:45,5), Владислав Ковалев — 76-е (+6:25,9).

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