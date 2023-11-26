Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Кровавый инцидент произошел в лыжной гонке Кубка мира (видео)

Опубликовано:

Джессика Диггинс
Джессика Диггинс: HEIKKI SAUKKOMAA/Lehtikuva/AFP via Getty Images

Американской лыжнице Джессике Диггинс разбили лицо во время масс-старта свободным стилем на 20 километров на первом этапе Кубка мира в финской Руке, передает NUR.KZ.

На финальном круге незадолго до финиша спортсменка сломала палку на подъеме. Во время передачи запасного инвентаря Диггинс получила новой палкой в лицо от члена национальной сборной. Это не помешало американке занять итоговое второе место. Однако после финиша она долго приходила в себя при помощи врачей, а ее лицо было окровавлено.

"Я в порядке. Во время гонки даже не заметила этого. Была удивлена, когда на финише увидела, что истекаю кровью", — приводит Expressen слова Диггинс после масс-старта.

Победу в гонке в итоге одержала шведка Моа Илар, Диггинс уступила ей 0,3 секунды. Бронзу выиграла еще одна американка Рози Бреннан (+1,4). Лучшей из казахстанок стала Надежда Степашкина, показавшая 41-й результат (+7:38,7). Ксения Шалыгина стала 43-й (+8:01,3), а Камила Махмутова и Дарья Ряжко были сняты по ходу дистанции, так как отстали от лидера на круг.

В мужском масс-старте свободным стилем на 20 километров победил норвежец Ян Томас Йенссен, а бронзу выиграл его соотечественник Харальд Амундсен (+2,1). Серебро завоевал чех Михал Новак (+0,7). Самый титулованный лыжник современности норвежец Йоханнес Клебо показал лишь 21-й результат (+54,8).

Лучшим из казахстанцев стал Наиль Башмаков, который финишировал 57-м (+3:09,7). Федор Карпов занял 66-е место (+3:45,5), Владислав Ковалев — 76-е (+6:25,9).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047665-krovavyy-intsident-proizoshel-v-lyzhnoy-gonke-kubka-mira-video/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.