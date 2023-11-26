Драмой завершилась первая личная гонка Кубка мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала победу в индивидуальной гонке на 15 километров на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, передает NUR.KZ.
Действующая обладательница малого Хрустального глобуса в этой дисциплине допустила один промах на четырех огневых рубежах. Главной конкуренткой Виттоцци по ходу гонки стала Франциска Пройсс, которая отстрелялась чисто. С последней стрельбы немка уходила лидером, но в итоге уступила на финише 0,1 секунды.
Тройку призеров замкнула еще одна представительница Германии Ванесса Фойт (+10,1 секунды). Она также отстрелялась безошибочно. Действующая победительница Кубка мира француженка Жюлия Симон с четырьмя промахами показала 31-й результат (+3:38,3).
Лучшей среди казахстанок стала Полина Егорова, которая заняла 87-е место с тремя промахами (+9:25,2). Анастасия Кондратьева расположилась на 91-й позиции с пятью ошибками на огневых рубежах (+9:52,8).
Позднее в воскресенье состоится мужская индивидуальная гонка на 20 километров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047663-dramoy-zavershilas-pervaya-lichnaya-gonka-kubka-mira-po-biatlonu/