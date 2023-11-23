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Асем Орынбай завоевала "золото" на финальном этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

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Асем Орынбай
Асем Орынбай. Фото: Турар Казангапов

Один из лидеров сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай стала победительницей на финальном этапе Кубка мира, который проходит в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Спортсменке не было равных в дисциплине "скит". В финале Орынбай набрала 51 очко, что и принесло ей золотую медаль.

Второе место с 50 очками заняла итальянка Киара Ди Марзиантонио. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из США Даниа Вицци. В ее активе 41 очко.

Стоит отметить, что на недавних Азиатских играх в Ханчжоу Орынбай завоевала три медали. Две из них являются золотыми (в командных видах). В индивидуальных соревнованиях она стала третьей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2047343-asem-orynbay-zavoevala-zoloto-na-finalnom-etape-kubka-mira-po-stendovoy-strelbe/

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