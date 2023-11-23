Асем Орынбай завоевала "золото" на финальном этапе Кубка мира по стендовой стрельбе

Один из лидеров сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай стала победительницей на финальном этапе Кубка мира, который проходит в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

Спортсменке не было равных в дисциплине "скит". В финале Орынбай набрала 51 очко, что и принесло ей золотую медаль.

Второе место с 50 очками заняла итальянка Киара Ди Марзиантонио. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из США Даниа Вицци. В ее активе 41 очко.

Стоит отметить, что на недавних Азиатских играх в Ханчжоу Орынбай завоевала три медали. Две из них являются золотыми (в командных видах). В индивидуальных соревнованиях она стала третьей.

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