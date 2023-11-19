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"Астана" прервала победную серию в Единой лиге ВТБ

Опубликовано:

Рустам Мурзагалиев
Рустам Мурзагалиев: Пресс-служба БК "Астана"

Баскетбольный клуб "Астана" после трех подряд побед проиграл пермской "Парме" в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, передает NUR.KZ.

Встреча в России завершилась со счетом 82:64 в пользу хозяев. Пермяки выиграли каждую четверть.

Самым результативным баскетболистом матча стал Би Джей Джонсон. Американский форвард "Пармы" набрал 36 очков, добавив к ним пять подборов. В составе "Астаны" лучшую статистику показал Девин Дэвис. Американский форвард набрал 16 очков при семи подборах и одной результативной передаче.

Теперь в активе "Астаны" по пять побед и поражений в регулярном чемпионате. Казахстанская команда занимает восьмое место в таблице. "Парма" одержала четвертую победу при семи поражениях и располагается на 11-й позиции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2046548-astana-prervala-pobednuyu-seriyu-v-edinoy-lige-vtb/

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