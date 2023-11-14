Сборная Казахстана по триатлону завоевала два "золота" на чемпионате Азии

В Эль-Хубаре (Саудовская Аравия) завершился чемпионат Азии по триатлону на дистанции "спринт". Сборная Казахстана смогла завоевать две золотые медали, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Наши спортсмены выиграли соревнования и в женском, и мужском зачете.

У женщин золотую медаль завоевала Екатерина Шабалина. Ее финишное время составило 01:00:50. Второй стала китаянка Ксиню Линь (Китай). Третьей на финише была Бэйли Браун (Гонконг).

В мужском зачете не было равных Аяну Бейсенбаеву. Он преодолел дистанцию за 00:55:32. С "серебром" завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.

Добавим, что Бейсенбаев в этом сезоне завоевал "бронзу" на Азиатских играх в Ханчжоу.

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