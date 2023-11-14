Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сборная Казахстана по триатлону завоевала два "золота" на чемпионате Азии

Опубликовано:

Аян Бейсенбаев
Аян Бейсенбаев. Фото: olympic.kz

В Эль-Хубаре (Саудовская Аравия) завершился чемпионат Азии по триатлону на дистанции "спринт". Сборная Казахстана смогла завоевать две золотые медали, передает NUR.KZ со ссылкой на olympic.kz.

Наши спортсмены выиграли соревнования и в женском, и мужском зачете.

У женщин золотую медаль завоевала Екатерина Шабалина. Ее финишное время составило 01:00:50. Второй стала китаянка Ксиню Линь (Китай). Третьей на финише была Бэйли Браун (Гонконг).

В мужском зачете не было равных Аяну Бейсенбаеву. Он преодолел дистанцию за 00:55:32. С "серебром" завершил ЧА Джейсон Тай Лонг (Гонконг). Японец Гента Учида показал третий результат.

Добавим, что Бейсенбаев в этом сезоне завоевал "бронзу" на Азиатских играх в Ханчжоу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045689-sbornaya-kazahstana-po-triatlonu-zavoevala-dva-zolota-na-chempionate-azii/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.