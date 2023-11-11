Казахстанские самбисты выиграли еще три медали на чемпионате мира

Самбисты сборной Казахстана Шынар Абатова, Арнур Куатай и Еламан Койшыбаев попали на пьедестал во второй день чемпионата мира в Ереване (Армения), передает NUR.KZ.

Абатова выступала в категории до 72 кг и в поединке за бронзовую медаль одолела египтянку Самах Абделлатеф со счетом 3:2.

Куатай в весе до 71 кг в бою за бронзу бился с грузином Миндией Лилуашвили. Соперник получил травму ноги на первых секундах, казахстанец помог ему покинуть арену.

Еламан Койшыбаев вышел в финал в категории до 88 кг, но уступил в поединке за золото со счетом 0:2. Его оппонентом был представитель Кыргызстана Жамалбек Асылбек уулу.

Напомним, в первый день чемпионата мира сборная Казахстана завоевала серебро и бронзу. Таким образом, на данный момент в активе национальной команды пять медалей. Турнир в столице Армении завершится 12 ноября.

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