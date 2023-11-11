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Сборная Казахстана выиграла две медали в стартовый день чемпионата мира по самбо

Опубликовано:

Маргарита Бажаева
Маргарита Бажаева: Instagram Дирекции развития спорта

Казахстанские спортсменки завоевали серебро и бронзу в первый день 48-го чемпионата мира по самбо, который проходит в армянском Ереване, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 50 кг Маргарита Бажаева дошла до решающей схватки, где уступила представительнице Узбекистана Гульсевар Ураковой. Еще одна казахстанка Гульнара Альмухамбетова попала на пьедестал в категории до 54 кг. В поединке за бронзу она одолела белоруску Алену Купаву.

Таким образом, после первого дня соревнований Казахстан делит 4-6 места в общем командном зачете. Лидируют в рейтинге самбисты из России, которые выступают в нейтральном статусе (четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали).

Чемпионат мира в Ереване завершится в воскресенье, 12 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2045254-sbornaya-kazahstana-vyigrala-dve-medali-v-startovyy-den-chempionata-mira-po-sambo/

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