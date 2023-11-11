Сборная Казахстана выиграла две медали в стартовый день чемпионата мира по самбо

Казахстанские спортсменки завоевали серебро и бронзу в первый день 48-го чемпионата мира по самбо, который проходит в армянском Ереване, передает NUR.KZ.

В весовой категории до 50 кг Маргарита Бажаева дошла до решающей схватки, где уступила представительнице Узбекистана Гульсевар Ураковой. Еще одна казахстанка Гульнара Альмухамбетова попала на пьедестал в категории до 54 кг. В поединке за бронзу она одолела белоруску Алену Купаву.

Таким образом, после первого дня соревнований Казахстан делит 4-6 места в общем командном зачете. Лидируют в рейтинге самбисты из России, которые выступают в нейтральном статусе (четыре золотых, одна серебряная и одна бронзовая медали).

Чемпионат мира в Ереване завершится в воскресенье, 12 ноября.

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